Днепропетровская «Популярная газета» заявляет о подделке

Журналисты днепропетровской «Популярной газеты» заявляют о подделке их издания. Об этом сообщает Lb.ua со ссылкой на днепропетровское ИА «Новый мост»

По информации ИА, несколько недель назад журналисты «Популярной газеты» начали реализовать проект «Открытая политика». Одним из героев журналистских расследований стал городской политик Загид КРАСНОВ. В рамках рекламной кампании издания номер газеты с материалом «Конец политической карьеры Загида Краснова» был размещен на городских ситилайтах. Однако, еще до истечения положенного срока, реклама «Популярной газеты» исчезла с рекламных носителей, а вместо нее на городских улицах появилась реклама неизвестной в городе «Популярки», в которой говорилось о заслугах З.КРАСНОВА.

«Скандал касается нашей газеты, которая недавно была подделана самым циничным образом, – говорит главный редактор «Популярной газеты» Андрей БОГАТЫРЕВ. – Дело в том, что уже несколько недель мы печатаем материалы о деятельности З.КРАСНОВА, о его влиянии на жизнь города, которое в последнее время падает, как бы ему ни хотелось утверждать обратное. На прошлой неделе случился действительно досадный инцидент, подобных которому в Днепропетровске давно не было. Реклама с изображением первой полосы («Популярной газеты») была размещена на ситилайтах города. Но на прошлой неделе по совершенно непонятным причинам эта реклама была заменена другой, очень похожей. Это клон нашей газеты – были использованы элементы товарного знака и фирменного стиля».

«Я уже подготовил документы в органы внутренних дел, открытое письмо министру внутренних дел, начальникам городского и областного отделений о нарушении наших прав с просьбой разобраться и наказать виновных», – заявил А.БОГАТЫРЕВ.

«То, что произошло с «Популярной газетой», – это первые признаки начавшейся предвыборной политической кампании по местным выборам, которые, скорее всего, состоятся в конце октября, – считает политический обозреватель Юрий РАЙХЕЛЬ. – Те, кто собирается участвовать в выборах, настроены достаточно серьезно и начинают применять недозволенные методы, которые недопустимы во всем цивилизованном мире. Мне представляется, что это очень опасная ситуация… Ведь если можно подделывать газеты, то почему нельзя подделывать избирательные бюллетени и результаты выборов?».

«То, что произошло – не что иное, как грязный пиар, когда нарушаются законы, нарушаются договоры», – уверен заместитель председателя НСЖУ в Днепропетровской области Вадим КЛИМЕНТЬЕВ.

«В «Популярной газете» вышла довольно аргументированная и разгромная для Загида КРАСНОВА статья, в которой очень четко и с конкретными фактами указано, что Загид КРАСНОВ перестал быть тем, кем он себя считал, - то есть, «директором» городского совета. С приходом новой власти, с приходом нового губернатора он лишился всех рычагов влияния на большинство. Загид КРАСНОВ просто не может смириться с этой ситуацией», - считает координатор общественной организации ГРАД Андрей ДЕНИСЕНКО.

«Случай с подменой ситилайтов – беспрецедентный для Днепропетровска, – говорит политолог Виктор ПАЩЕНКО. – Мы уже видели, как подобным образом обходились с рекламными носителями, например, во время президентской кампании. И само журналистское сообщество, и общественность внимательно реагируют на эксцессы, которые случаются со СМИ. Потому что угроза свободе слова в стране обострена. Поэтому и на эту ситуацию реакция, думаю, будет достаточно жесткой».

В свою очередь, губернатор Днепропетровской области Александр ВИЛКУЛ заявил, что возьмет это дело под свой личный контроль.

«Если происходит такая ситуация, то, конечно, необходимо обращаться в правоохранительные органы. Если подделывается товарный знак, то следует обращаться в суд с исковым заявлением. Я лично возьму это дело под контроль», – подчеркнул А.ВИЛКУЛ.