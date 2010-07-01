Матвиенко обжаловал в ВАСУ решение Донецкого суда относительно Бандеры

Председатель Украинской республиканской партии «Собор», народный депутат Украины Анатолий МАТВИЕНКО подал кассационную жалобу в Высший административный суд на решение Донецкого административного суда о признании незаконным Указа Президента Украины о присвоении звания Героя Украины Степану Бандере.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УРП “Собор”.

«Как и миллионы украинских граждан, я считаю, что это судебное решение является политическим и неправовым. Спекуляции вокруг роли Степана Бандеры – человека, отдавшего жизнь за украинскую государственность, - в истории Украины не могут не вызывать отвращения», - считает лидер УРП «Собор».

Кроме того А.МАТВИЕНКО отмечает, что судебное решение было принято с грубыми нарушениями законодательства.

«Если суд может позволить себе принимать решение, откровенно пренебрегая требованиями закона, – это является свидетельством того, что в Украине нет правосудия. В конечном итоге, безотносительно к отношению к личности Степана Бандеры, это заведомо неправосудное решение должно вызывать возмущение у каждого гражданина. Поскольку несправедливый суд означает отсутствие реальной защищенности прав и свобод человека», - отмечает А.МАТВИЕНКО.

Он назвал основные аргументы, обосновывающие необходимость пересмотра решения в кассационном порядке. По его словам, в первую очередь следует обратить внимание на то, что Донецкий суд, приняв дело к производству, нарушил требования ст. 19 Кодекса административного судопроизводства. В ч. 3 этой статьи четко и однозначно определено: административные дела по поводу обжалования нормативно-правовых актов Президента Украины решаются окружным административным судом, территориальная подсудность которого распространяется на город Киев. Следовательно, приняв к производству иск гражданина В.ОЛЕНЦЕВИЧА относительно обжалования указа Президента Украины, Донецкий окружной административный суд явно вышел за пределы предоставленных ему законом полномочий.

Также, по мнению А.МАТВИЕНКО, надуманным основанием для отмены указа Президента о присвоении звания Герой Украины С.Бандере является отсутствие у него украинского гражданства. В ст. 3 Закона Украины «О государственных наградах» определено, что звание Герой Украины является государственной наградой, а в соответствии со ст. 5 этого закона государственными наградами могут быть награждены как граждане Украины, так и лица без гражданства и иностранцы, в том числе посмертно. Следовательно, решение Донецкого апелляционного административного суда по делу С.Бандеры является незаконным.