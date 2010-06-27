Азаров возложил цветы к Вечному огню в Севастополе

В Севастополе с однодневной рабочей поездкой находится премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, в 10 утра глава правительства возложил цветы к Вечному огню у Мемориала героическим защитникам Севастополя в 1941-1942 годах. Вместе с Н.АЗАРОВЫМ в этой церемонии приняли участие руководители местных органов власти, командования Военно-Морских Сил Украины и Черноморского флота Российской Федерации, активисты Партии регионов, державшие в руках Государственные флаги Украины и партийную символику. Возложение завершилось прохождением роты почетного караула украинских ВМС.

Как планируется, сегодня же в Севастополе премьер-министр Украины посетит «Конструкторское бюро коммутационной аппаратуры» предприятия «Таврида Электрик Украина» (основной производственной деятельностью предприятия является проектирование, серийный выпуск и сопровождение вакуумной коммутационной аппаратуры, малогабаритных распределительных устройств и ограничителей перенапряжений для сетей 6–10 кВ). Кроме того, как предполагается, в ходе поездки Н.АЗАРОВ ознакомится с концепцией рекреационного развития предприятия «Балаклавское рудоуправление имени А.М. Горького» (ОАО «Балаклавское рудоуправление им. А.М. Горького» специализируется на производстве металлургического известняка и щебеночного материала).

В Балаклаве же, как ожидается, Н.АЗАРОВ побывает в Военно-Морском музейном комплексе «Балаклава» - филиале Центрального музея Вооруженных Сил Украины.

По информации источника, близкого к Кабинету министров Украины, завтра глава правительства продолжит посещение Автономной Республики Крым.