Замглавы Партии регионов: берите власть на Ивано-Франковщине

Первый заместитель председателя Партии регионов, народный депутат Украины Владимир РЫБАК прогнозирует, что на будущей неделе будет принято решение о дате проведения выборов в местные органы власти.

Об этом он сообщил в субботу в Ивано-Франковске на партийной конференции областной организации Партии регионов, передает корреспондент УНИАН.

«На следующей неделе, по-видимому, будет принято решение о выборах в местные органы власти», - отметил В.РЫБАК.

По его словам, предлагается смешанная система выборов. «Нужно найти таких людей на мажоритарные округа, которые были бы способны выиграть выборы», - подчеркнул политик.

Он призвал партийцев Прикарпатья «брать власть в области». «Берите власть в области, - сказал он. – Избирайте председателей советов, выбирайте мэров и делайте все, чтобы на этих выборах значительно больше наших представителей было во всех уровнях власти».

В.РЫБАК прибавил, что «мы уже входим в избирательную кампанию», и «центральный (партийный) избирательный штаб уже есть».

«На уровне региональном, городские, районные уже тоже штабы есть.. Все должно быть подготовлено к выборам. На 1 сентября готовность должна быть сто процентов», - отметил регионал.

Он акцентировал, что в основу всей избирательной кампании будет положена Программа Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА «Украина для людей».