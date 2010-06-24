США надеются, что Янукович перейдет от слов к делу

Посол США в Украине Джон ТЕФФТ считает, что правительство Украины должно серьезно относиться к случаям давления на прессу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал во время дискуссии с украинскими экспертами и журналистами, которая была организована Институтом мировой политики.

Посол отметил, что слышал тревожные сообщения о давлении на журналистов, о жестоком нападении на редактор газеты в городе Коломыя.

Кроме того, по словам Дж.ТЕФФТА. были и письма-протесты от журналистов некоторых телекомпаний, которые жаловались на давление и цензуру.

«Мы считаем, что милиция должна расследовать жестокие нападения тщательным образом, а правительство – серьезно относиться к случаям давления на журналистов», - сказал посол.

Он отметил, что США приветствуют публичные заявления Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в поддержку свободы прессы, и надеются, что правительство будет реагировать, когда будет угроза свободе прессы.

Посол также отметил, что свобода прессы является чрезвычайно важной частью демократии. «Я думаю, это очень важно – защищать и даже расширять свободы, достигнутые в 2005 году. Не должно быть отката назад, к старой системе давления на журналистов и на компании», - добавил Дж.ТЕФФТ.

В то же время, по словам посла, некоторые телекомпании практикуют самоцензуру, что также, по его мнению, деструктивно.