В Бабьем Яру поминают жертвы Холокоста
12:45, 30 апреля 2006Политика
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На митинге звучат имена и фамилии погибших
В Киеве в Бабьем Яру начался митинг памяти жертв Холокоста, передает “5 канал”.
В этот день в 1943 году в Варшавском гетто вспыхнуло восстание, которое длилось несколько недель. Все повстанцы тогда погибли. Поэтому именно в эти дни поминают жертвы Холокоста.
На мероприятии присутствует много людей - те, кого непосредственно коснулся геноцид, их родственники, представителей Посольства Израиля. На митинге звучат имена и фамилии погибших.
В Бабьем Яру было расстреляно около 30 тыс. евреев.
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