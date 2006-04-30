В Бабьем Яру поминают жертвы Холокоста

В Киеве в Бабьем Яру начался митинг памяти жертв Холокоста, передает “5 канал”.

В этот день в 1943 году в Варшавском гетто вспыхнуло восстание, которое длилось несколько недель. Все повстанцы тогда погибли. Поэтому именно в эти дни поминают жертвы Холокоста.

На мероприятии присутствует много людей - те, кого непосредственно коснулся геноцид, их родственники, представителей Посольства Израиля. На митинге звучат имена и фамилии погибших.

В Бабьем Яру было расстреляно около 30 тыс. евреев.