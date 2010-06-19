Доний называет цену перехода в коалицию для «тушки»

На существовании «Народной самообороны» как общественного движения и депутатской группы в Верховной Раде теперь можно ставить точку.

Так в интервью газете "Україна молода" прокомментировал ситуацию с переходом вчера пяти членов группы "Народная самооборона" в состав властной коалиции народный депутат Украины Олесь ДОНИЙ (фракция "Наша Украина – Народная самооборона").

"Группы формально не существует. Ее надо распускать де-юре", - добавил он.

По словам О.ДОНИЯ, цена перехода в коалицию – “1,5 млн. дол. премии для каждой «тушки». «Меркантильные интересы для всех этих людей дороже, чем идеология», - заявил О.ДОНИЙ.

«Самооборонец» отмечает, что «ржавчина» и в дальнейшем будет разъедать фракцию, ведь против ренегатов не применяют никаких санкций - формально они остаются членами НУ-НС. А председатель фракции Николай МАРТЫНЕНКО, по словам О.ДОНИЯ, в действительности способствует «регионалам». «Он является будто «теневым» членом коалиции. МАРТЫНЕНКО со ЖВАНИЕЙ остаются компаньонами бизнеса, и очевидно, что они обсуждали вопрос о переходе в коалицию шестерых нунсовцев», - отметил народный депутат.

Как политолог О.ДОНИЙ делает вывод, что сейчас «регионы» нуждаются первоочередно в принятии закона о местных выборах на новой – мажоритарно-пропорциональной - основе, чтобы привести во власть во всех областях больше своих ставленников. Коммунисты в парламенте не поддерживают изменение избирательной системы, поэтому руководству ПР необходимо увеличить количество голосов в коалиции, чтобы принимать нужные решения без участия фракции КПУ. "Поэтому и активизировали рекрутирование новых «тушек», - отметил О.ДОНИЙ.

Как сообщал УНИАН, 18 июня в состав коалиции “Стабильность и реформы” вошли шестеро народных депутатов из фракции “Наша Украина – Народная самооборона”: Валерий БОРИСОВ, Давид ЖВАНИЯ, Владимир МАРУЩЕНКО, Олег НОВИКОВ, Сергей ХАРОВСКИЙ и Виктор ШЕМЧУК.