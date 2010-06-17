Министр Тимошенко рассказал, зачем его вызывали в СБУ

Причиной вызова бывшего министра регионального развития и строительства Украины, заместителя председателя Народного Руха Украины Василия КУЙБИДЫ в Службу безопасности Украины стало обвинение в незаконном назначении начальника Управления государственного архитектурно-строительного контроля одного из регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам экс-министр после 2,5 часов пребывание в СБУ.

«Меня обвинили в нарушении действующего законодательства на предмет того, что я назначил без конкурса одного из начальников Госархстройконтроля в одной из областей. Причем так долго продолжался этот разговор, поскольку отказывались мне дать документы и ознакомить с ними», - сказал В.КУЙБИДА.

По его словам, сотрудники СБУ не смогли объяснить ему, почему подобные назначения раньше не вызывали вопросов.

В.КУЙБИДА сообщил, что он назначил этого чиновника в 2010 году. В то же время он не назвал область, в которой был назначен чиновник, сославшись на то, что этот человек может еще работать в своей должности.

«Следовательно, просто напрашивается вывод, что это заказное дело. Часть того, что говорилось, просто никакого отношения не имеет к тем обвинениям, которые выдвигают против меня. Но, самое главное, если бы я сделал какое-либо действие, которое нарушает закон, и мы знаем, что такое действие кто-то еще совершил в отношении меня, и в отношении него принимались такие решения, и в отношении меня, то тогда вопросов, очевидно, не было. Если такого нет, то вывод понятен – предвзято все сделано», - отметил экс-министр.

Он объяснил, что по закону, назначение на должность главы Госархстройконтроля не нуждается в проведении конкурса, а предусматривает согласование назначения с областной государственной администрацией.

«Я утверждаю, что и мой предшественник действовал в правовом поле, как и я, а следовательно, ни к нему не может быть претензий, ни ко мне. То, что сейчас это вытягивается, – белыми нитями шито. У меня вызывает удивление, как минимум, и куча вопросов, кому это выгодно», - отметил В.КУЙБИДА.