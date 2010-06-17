Тарасюк думает, что Куйбиду политически преследуют

Вызовы бывших министров правительства Юлии ТИМОШЕНКО на допросы в Службу безопасности Украины свидетельствуют о политических репрессиях относительно членов оппозиции, заявляет вице-премьер-министр оппозиционного правительства Борис ТАРАСЮК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, по его словам, «бывший министр регионального развития и строительства Украины Василий КУЙБИДА вызван в Службу безопасности Украины для дачи объяснений. Причины вызова в СБУ В.КУЙБИДЫ не объяснили. Мы расцениваем этот факт как начало политических преследований бывшего министра».

Б.ТАРАСЮК также не исключил, что политическое давление со стороны СБУ связано с приближением местных выборов.

Он отметил, что В.КУЙБИДА дважды избирался городским головой Львова и до сих пор имеет достаточно высокий рейтинг среди политиков Львова.

«Сегодня пока еще рано давать окончательные оценки относительно настоящих причин вызова в СБУ. В то же время тенденции, происходящие в Украине, вызывают тревогу. Все мы являемся свидетелями того, что правоохранительные органы преобразованы в машину для политических преследований оппозиции», - сказал он.

«Ограничение проведения мирных мероприятий, возбуждение уголовных дел против политиков и бывших членов правительства, ограничение свободы слова и преследование журналистов – все это яркие примеры, свидетельствующие о попытке превратить Украину в полицейское государство с авторитарным режимом», - резюмировал Б.ТАРАСЮК.