Под окнами Черновецкого скандируют: «Продажную власть – вон!»

Около 400 человек проводят пикет под стенами мэрии Киева, требуя отменить ряд решений столичной власти, в частности, о повышении коммунальных тарифов и незаконных застройках.

Как передает корреспондент УНИАН, среди пикетирующих - представители «Фронта перемен», БЮТ, ОО «Киевляне прежде всего», ВО «Свобода», инвесторы “Элита-центра”.

Они держат транспаранты с надписями: «Киевляне против повышения коммунальных тарифов», «Общество против преступных застроек», “Фронт перемен” за сохранение парков”.

Пострадавшие в результате строительной аферы «Элита-центра» требуют от киевской власти решить проблему обеспечения их жильем. Время от времени они скандируют: «Продажную власть – вон!».

Справка УНИАН. Сегодня проводится заседание Киевского городского совета, на которое в режиме общественных слушаний будет вынесен вопрос, в частности, о размещении МАФов, строительства новых станций метро, реконструкции Бортнической станции аэрации, о состоянии жилищно-коммунального хозяйства, деятельности детско-юношеских клубов, а также о конфликтном строительстве на улице Мельникова, 9-а, строительстве на улице Гончара, 17/23, и пр.