Коммунистов выгнали с половины должностей в правительстве Крыма

Верховная рада Крыма по представлению главы Совета министров автономии - члена Партии регионов Василия ДЖАРТЫ досрочно освободила коммуниста Юрия КОРНИЛОВА от должности вице-премьера автономии и приняла отставку его однопартийца Валерия ЛАВРОВА с поста министра образования и науки АРК.

Как передает корреспондент УНИАН, освобождение Ю.КОРНИЛОВА поддержали 67 из 92 депутатов, присутствовавших в зале заседаний Крымского парламента, отставку В.ЛАВРОВА - 69 из 90. Всего в ВР Крыма 100 парламентариев.

Главной причиной для освобождения представителей КПУ от должностей в Совете министров В.ДЖАРТЫ назвал невхождение фракции «Коммунисты» в новую коалицию в Крымском парламенте. «Отсутствие коммунистов в этой коалиции говорит о том, что они занимаются популизмом и не более того», - сказал премьер.

Кроме того, заявил В.ДЖАРТЫ, он учитывал профессиональные качества чиновников, их отношение к работе, состояние здоровья.

Лидер фракции «Коммунисты» Вячеслав ЗАХАРОВ просил спикера снять вопрос об освобождении Ю.КОРНИЛОВА, поскольку тот сейчас находится на больничном, и призвал депутатов не голосовать за отставку В.ЛАВРОВА, потому что министр написал заявление не по собственной инициативе.

«В.ЛАВРОВ написал заявление, потому что его категорически снимают с работы. Василий Георгиевич (ДЖАРТЫ), мы же помним, как примерно седьмого числа решался вопрос по стеклопакетам - 800 тысяч евро - кто приходил, что предлагал, какой фирме отдать. Естественно, Валерий Васильевич (ЛАВРОВ) остался тем, кто стоит на букве закона. Я считаю, что в данном случае - это месть», - сказал лидер фракции «Коммунисты».

Глава ВР АРК Владимир КОНСТАНТИНОВ заявил журналистам, что решение об освобождении Ю.КОРНИЛОВА является политическим, и закон при его принятии не нарушался.

«Это не процедурное увольнение. Дальше они (чиновники) вступают во взаимоотношение по КЗоТу с Советом министром. Он (Совмин) может уволить, или может оставить, может дождаться, пока он (Ю.КОРНИЛОВ) выйдет (с больничного), может дать до октября доработать», - сказал спикер.

Еще два выдвиженца Компартии - крымский министр по делам семьи и молодежи Татьяна ЕЖОВА и глава республиканского комитета по торговле и защите прав потребителей Владимир ЛЫСЕНКО - сохранили свои должности.

Как сообщал УНИАН, 15 июня крымские коммунисты обратились к ВР Автономной Республики Крым c призывом отправить в отставку председателя правительства республики В.ДЖАРТЫ.

Коммунисты заявляли, что В.ДЖАРТЫ «самолично, без предъявления претензий» требует от парламента Крыма уволить трех их представителей в Совете министров Крыма - вице-премьера Юрия КОРНИЛОВА, министра по делам семьи и молодежи Татьяну ЕЖОВУ и министра образования Валерия ЛАВРОВА.

Активисты КПУ называют это «местью коммунистам за нежелание участвовать в коррупционных схемах разворовывания богатств Крыма».