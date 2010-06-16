В парламенте появилась тема, что объединила регионалов с БЮТ и НУ-НС

Верховной Раде предлагают отклонить проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе" относительно контроля за уровнем профессиональной пригодности лиц, которые принимаются на государственную службу. Постановление об отклонении законопроекта сегодня в парламенте зарегистрировали сразу 7 нардепов: нунсовец Александр Омельченко, коммунист Сергей Гордиенко, регионалы – Олег Надоша, Василий Демчишен и Анатолий Горбатюк, бютовцы – Николай Трайдук и Виктор Павленко.

Такое единение представителей четырех из пяти парламентских фракций вызывала идея литвиновца Олега Зарубинского о введении в Украине обязательной независимой аттестации претендентов на должности государственных служащих. В частности, Зарубинский предлагает считать любого назначенца до прохождения независимой профессиональной аттестации лицом, которое временно занимает соответствующую должность в государственном органе или его аппарате. И окончательно решать вопрос о назначении лишь после успешного тестирования, на котором могут присутствовать наблюдатели - представители общественных организаций и учебных заведений. Вместе с тем Зарубинский предлагал запретить проводить такую аттестацию на территории административно-территориальной единицы, где находится государственный орган, на место в котором претендует лицо.

Что касается собственно тестирования, то нардеп предлагает проводить его по двум предметам – украинскому языку и предмету, определенному Главным управлением государственной службы при Кабмине профильным для соответствующей должности.