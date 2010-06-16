Ульянченко говорит, что встречу Ющенко с Януковичем выдумали в БЮТ

Председатель политического совета партии “Наша Украина” Вера УЛЬЯНЧЕНКО заявляет, что «Наша Украина» не планирует входить в состав нынешней коалиции и не ведет никаких переговоров по этому поводу.

Как сообщает пресс-служба партии, так В.УЛЬЯНЧЕНКО прокомментировала сообщение некоторых СМИ о якобы возможном вхождении фракции "Нашей Украины" в состав правительственной коалиции.

Она подчеркнула, что заявление руководителя Киевской городской организации партии "Наша Украина" Юрия ЕХАНУРОВА по поводу вхождения «Нашей Украины» в коалицию является его личным мнением, которое он уже неоднократно высказывал.

«Ни Президиум, ни Совет партии таких вопросов не обсуждал и никаких решений не принимал. Более того, мы считаем, что эти вопросы сейчас не актуальны», - подчеркнула В.УЛЬЯНЧЕНКО.

По ее мнению, напротив, в условиях, когда новое руководство государства «пошло в наступление на процессы демократизации, начатые Президентом Виктором ЮЩЕНКО», когда «в угоду кучке приближенных к действующему Президенту олигархов происходит торговля национальными приоритетами Украины, когда демонстративно унижается национальное достоинство украинцев, относится под иностранный контроль экономический и интеллектуальный потенциал государства», пора сконцентрироваться на достижении стратегических целей партии.

«Усилия всех партийцев сегодня должны направляться на отстаивание принципиальных для всех патриотов Украины ценностей и идей – единства украинской нации, территориальной целостности и суверенитета Украины, сохранения ее евроатлантического выбора и демократических завоеваний последних пяти лет», - подчеркнула В.УЛЬЯНЧЕНКО.

По ее словам, в партии убеждены, что именно такая позиция отвечает интересам Украины.

Она также заявила, что сообщения о встрече В.ЮЩЕНКО с Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ для обсуждения перспектив вхождения «Нашей Украины» в коалицию не соответствуют действительности.

"Такие сообщения – это клевета, она не имеет ничего общего с реальностью", - отметила председатель политсовета «Нашей Украины».

Она добавила, что подобные выдумки «принадлежат к арсеналу грязных информационных войн, которыми сомнительно прославился Блок Юлии Тимошенко».

«Война Юлии ТИМОШЕНКО и ее окружения против Президента В.ЮЩЕНКО уже существенно ослабила демократические силы, что стало одной из причин их проигрыша на президентских выборах. Именно представители Блока Тимошенко, развязав и поддерживая эту войну, ковали победу Виктора ЯНУКОВИЧА. Но, очевидно, этого мало – и война для БЮТ продолжается», – отметила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Она считает, что выдумки БЮТ о «встрече ЮЩЕНКО и ЯНУКОВИЧА», вероятнее всего, являются дымовой завесой для прикрытия собственных планов об объединении с В.ЯНУКОВИЧЕМ.

«Ведь страна неоднократно была свидетелем трогательного единения ПР и БЮТ для раздела страны между собой», - заявила председатель политсовета «Нашей Украины».

По ее словам, так было при общих голосованиях ПР и БЮТ за неконституционное ограничение полномочий Президента В.ЮЩЕНКО в 2007 и 2008 годах, за теневое распределение бюджетных средств и за принятие изменений в избирательное законодательство, несовершенство которого вызвало нарекания авторитетных украинских и международных экспертов и организаций.

«Этот процесс достиг совершенства при совместной подготовке ПР и БЮТ Конституции, которая лишала граждан права выбора и какого-либо влияния на власть», – подчеркнула В.УЛЬЯНЧЕНКО.

«Активизация войны против Виктора ЮЩЕНКО свидетельствует, что в ближайшее время мы можем стать свидетелями рецидива сотрудничества ПР и БЮТ», – убеждена она.