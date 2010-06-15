Хорошковский удивлен, что власть «рекомендует» СМИ их политику

Председатель Службы безопасности Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ считает, что менеджерам топ-каналов никто не диктует редакционную политику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ХОРОШКОВСКИЙ сказал во время встречи с журналистами, представляющими движение «Стоп цензуре!».

Журналисты сообщили председателю СБУ о том, что в Украине якобы регулярно проходят встречи менеджмента ведущих каналов с представителями власти, и на этих встречах представители СМИ получают рекомендации, касающиеся редакционной политики, в том числе и от российских политтехнологов.

По словам В.ХОРОШКОВСКОГО, он удивлен этим сообщением.

Председатель СБУ убежден, что чиновники, и тем более российские политтехнологи, не могут диктовать каналам условия работы.

Среди прочего журналисты просили В.ХОРОШКОВСКОГО проверить информацию о том, что гражданин иностранного государства политтехнолог Игорь ШУВАЛОВ якобы руководит информационной политикой на телеканале «Интер».

В.ХОРОШКОВСКИЙ отметил, что он ничего не знает об этом, но в то же время высоко оценил профессионализм И.ШУВАЛОВА и попросил не демонизировать его. Он подчеркнул, что каждая коммерческая структура имеет право самостоятельно решать, с кем ей сотрудничать.

По словам В.ХОРОШКОВСКОГО, СБУ может только проверить, законно ли иностранец пребывает на территории Украины и имеет ли разрешение на работу.