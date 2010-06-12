Ющенко надумал отдать свою партию и уйти из политики?

Бывший председатель Службы безопасности Украины, координатор Гражданской инициативы “Обновление страны” Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО в ближайшее время может возглавить партию "Наша Украина".

Такую информацию приводит газета «Зеркало недели» (№ 22 (802) от 12 - 18 июня 2010 года), ссылаясь на данные, полученные от руководства «Нашей Украины»,

Как отмечает издание, действующий лидер организации Виктор ЮЩЕНКО планирует отойти от активной политической деятельности и возглавить общественную организацию, возможно, институт имени Ющенко.

Активисты «НУ» надеются, что приход бывшего руководителя спецслужбы даст новый импульс деятельности партии и повысит ее шансы на ближайших местных выборах.

В то же время, по данным издания, против прихода «варяга» выступает ряд заметных партийцев - Иван ВАСЮНИК и Юрий ЕХАНУРОВ, которые имеют шансы возглавить политисполком и политсовет «НУ».