Порошенко предлагает Хорошковскому временно уйти c должности

Бывший министр иностранных дел Петр ПОРОШЕНКО советует председателю СБУ Валерию ХОРОШКОВСКОМУ уйти с должности на время завершения урегулирования ситуации вокруг лишения частот двух телеканалов.

Об этом он заявил во время эфира "Шустер Live".

"Я предлагаю на период проведения судебного заседания, на период проведения служебного расследования, а я убежден, что парламент Украины должен создать ВСК, вы (В.ХОРОШКОВСКИЙ - УНИАН) должны быть отстранены от должности главы СБУ, и по итогам расследования власть должна принять решение, вернетесь вы на эту должность или нет", - сказал П.ПОРОШЕНКО, обращаясь к председателю СБУ.

По словам П.ПОРОШЕНКО, многие пытаются сегодня навязать мысль, что все, что происходит в медийном пространстве, имеет исключительно экономический характер. Однако, по убеждению политика, это не имеет никакого основания. "Экономической мотивации у Валерия Ивановича (ХОРОШКОВСКОГО - УНИАН) нет. Потому что на сегодняшний день в процессе высвобождения частот есть более 150 частот, на которые могут быть выданы лицензии. И если кому-то нужны были лицензии, то их легко можно было получить. Но на сегодняшний день некоторые представители СБУ и Нацсовета сказали, что они хотят “разоблачения", - добавил П.ПОРОШЕНКО. В то же время, отметил он, подобная ситуация уже была несколько лет назад, когда к “5 каналу” свои претензии выдвигал телеканал НТН. "Для нас это дежавю. Аргументы - те же, ораторы - те же, решение - те же", - сказал политик.

П.ПОРОШЕНКО отметил, что В.ХОРОШКОВСКИЙ, говоря, что его группа каналов не будет принимать участия в новом конкурсе на получение лицензий, делает это сознательно. "Конкурса уже и не может быть. Поскольку после 1 января 2010 года ни одного конкурса объявлено не может быть, а предыдущий конкурс был объявлен еще до наступления 2010 года", - добавил он.