Литвин благодарит итальянского коллегу за права украинских мигрантов

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН поблагодарил председателя Палаты депутатов Парламента Итальянской Республики Джанфранко ФИНИ за особую позицию и роль в отстаивании прав украинских мигрантов в Италии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, встреча спикеров двух стран состоялась в рамках Европейской конференции председателей парламентов, которая проходит на Кипре.

Во время встречи с Дж.ФИНИ В.ЛИТВИН отметил необходимость выведения двусторонних отношений на качественно новый уровень.

В свою очередь, Дж.ФИНИ сказалл, что сегодня ситуация для углубления сотрудничества «благоприятна как никогда». Председатель Палаты депутатов заявил, что для итальянских институтов как государственных, так и общественных, все более весомое значение приобретает сотрудничество с Украиной, учитывая расширение и активизацию украинской общины в Италии.

«Эта община, которая не создает проблем, и ее представители очень просто находят свое место в итальянском обществе, - сказал Дж.ФИНИ. - Украинское общество в Италии может играть роль посредника в вопросах развития и углубления наших отношений, и итальянские институты не должны отставать от нее».

В.ЛИТВИН выразил благодарность Дж.ФИНИ за особую позицию и роль в отстаивании прав украинских эмигрантов в Италии, высказав мнение о целесообразности обсуждения вопроса относительно подписания соответствующего двустороннего соглашения.

Во время обсуждения вопроса евроинтеграционных перспектив Украины В.ЛИТВИН отметил, что Украина «должна провозгласить своим лозунгом сосредоточение на внутренних реформах». Это, считает руководитель парламента, позволит развивать конструктивные отношения с Евросоюзом. «Проблемы между Украиной и ЕС лежат в плоскости разрешения внутренних проблем нашей страны», - подчеркнул он.

Председатель Палаты депутатов поддержал это мнение, отметив, что Италия как страна - основательница ЕС уверена, что такое государство как Украина имеет все основания для тесного и мощного сотрудничества с Евросоюзом.

В.ЛИТВИН пригласил Дж.ФИНИ посетить Украину с официальным визитом, выразив надежду, что визит будет способствовать «качественному прорыву в наших отношениях».