Ситуацию с расчетами за энергоносители Бойко назвал «чрезвычайной»

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО отмечает, что за два месяца ситуация с погашением долгов за использованный газ внутренними потребителями существенно не изменилась и остается чрезвычайно сложной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совещании по вопросам расчетов за газ, которое проводил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

«У нас действительно чрезвычайная ситуация по расчетам за энергоносители. Это особенно сложно понять, потому что мы два месяца назад уже проводили совещание и ставили вопрос таким же образом. Страна и правительство готовятся к зиме, а в такой ситуации, когда 8 млрд. - задолженность по всем категориям потребителей за газ и приблизительно 1 млрд. – за электроэнергию, подготовиться к зиме будет очень сложно», - сказал Ю.БОЙКО.

Министр отметил, что наиболее сложная ситуация с расчетами по долгам сложилась у предприятий теплокоммуэнерго в регионах.

«5 млрд. грн. Из них 2 млрд. должен Киев и 3 млрд. - все другие области», - сказал Ю.БОЙКО. При этом он отметил, что по Киеву было принято несколько решений, однако результата до сих пор нет. «Идет какая-то переписка в прессе, заверяют, что общаются с банками, а воз, извините, и ныне там», - сказал Ю.БОЙКО.

По его словам, предприятия теплокоммунэнерго в областях не выполняют графики погашения задолженности, которые были приняты два месяца назад, и выполнение графиков составляет 56%.

При этом, отметил Ю.БОЙКО, до сих пор нет никаких кадровых решений в отношении руководства предприятий ТКЭ за невыполнение графика.

«Если министерство предпринимает меры в отношении руководителей организаций, которые не выполняют графики, и кадровые решения будут в ближайшее время приняты по некоторым ТЭЦ, в первую очередь, это будет Одесская ТЭЦ, а за ней другие, то со стороны губернаторов ни одного кадрового решения мы не видим», - сказал Ю.БОЙКО.

В связи с этим он обратился к А.КЛЮЕВУ с просьбой обратить особое внимание на сложившуюся ситуацию.