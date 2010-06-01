НУ-НС предлагает депутатам подписать меморандум

Фракция «Наша Украина – Народная самооборона» предлагает депутатскому корпусу подписать Меморандум об обеспечении требований Регламента и норм депутатской этики в работе Верховной Рады Украины.

Об этом идет речь в заявлении фракции «Наша Украина – Народная самооборона», переданном агентству УНИАН.

В заявлении отмечается, что процесс формирования нового парламентского большинства, который состоялся в Верховной Раде после выборов Президента Украины, действия власти, направленные на изменение внешнеполитического и внутриполитического курса Украины, привели к жесткому парламентскому противостоянию, которое порой приобретало нецивилизованные формы.

В НУ-НС также отмечают, что события, которые имели место на пленарном заседании Верховной Рады 27 апреля во время рассмотрения вопроса о ратификации соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины, были следствием, с одной стороны, грубого нарушения требований Конституции Украины и Закона «О Регламенте Верховной Рады Украины» в политических интересах парламентского большинства, а с другой – тех средств сопротивления, которые избрала парламентская оппозиция.

”Осуществляя комплексную объективную оценку пленарного заседания 27 апреля в контексте предшествующих ему политических событий, наша депутатская фракция стремится не допустить в будущем ситуаций, которые угрожали бы эффективному функционированию украинского парламента как единственного законодательного органа, гарантиям деятельности народных депутатов Украины, определенных Законом «О статусе народного депутата Украины» и Законом «О Регламенте Верховной Рады Украины», - говорится в заявлении.

Для этого фракция предлагает председателю Верховной Рады, его заместителям, председателям депутатских фракций заключить Меморандум об обеспечении безусловного выполнения требований Регламента и норм депутатской этики в работе Верховной Рады Украины.

Во фракции “Наша Украина – Народная самооборона” замечают, что предложенный проект меморандума обязывает председателя ВР, его заместителей и председателей фракций обеспечить выполнение депутатами требований депутатской этики, принимать меры для недопущения непарламентских форм политического противостояния, вести политический диалог цивилизованным способом и по процедурам, определенным Регламентом.

В проекте предлагается записать, что депутаты обязываются обеспечить безусловное выполнение требований Регламента при подготовке к рассмотрению и рассмотрении в Верховной Раде всех без исключения вопросов. Особое внимание будет обращаться на соблюдение определенных Регламентом сроков подготовки вопросов к рассмотрению, обеспечение возможности предварительного ознакомления народных депутатов с материалами по вопросам повестки дня, процедуру предварительного изучения вопросов в парламентских комитетах и заслушивание их мнения на пленарном заседании и тому подобное.

В проекте меморандума отмечается, что председатель ВР обязан обеспечить эффективную законотворческую деятельность Верховной Рады, координацию деятельности ее органов; в организации работы парламента руководствоваться не политической целесообразностью, а исключительно требованиями Закона «О Регламенте Верховной Рады Украины»; принять меры для недопущения вмешательства посторонних лиц в работу парламента, их присутствия в зале пленарных заседаний; обеспечить личное голосование народных депутатов в сессионном зале, для чего внедрить технические решения, исключающие голосование народных депутатов за других парламентариев.

В свою очередь, председатели фракций должны обеспечить соблюдение депутатами норм депутатской этики, принимать меры для недопущения непарламентских форм политического противостояния, вести политический диалог цивилизованным способом и по процедурам, определенным Регламентом.

В соответствии с проектом, все конфликтные ситуации, которые могут возникнуть в работе Верховной Рады, случаи нарушения народными депутатами норм депутатской этики предлагается решать внутри парламента с использованием механизмов, определенных Регламентом ВР.

Возмещение вреда, причиненного имуществу Верховной Рады в ходе пленарного заседания 27 апреля, НУ-НС предлагает осуществить совместно всеми народными депутатами, а сбор средств организовать через фракции, пропорционально численности фракций.