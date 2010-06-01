Депутаты о Януковиче, неуважении к парламенту и страусиных яйцах

Депутаты Верховной Рады от «Народной самообороны» не пойдут во дворец «Украина» на провозглашение Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ ежегодного Обращения к украинскому народу 3 июня.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона».

Народный депутат Тарас СТЕЦЬКИВ считает, что, избрав дворец «Украина», Президент продемонстрировал неуважение к Верховной Раде. По его словам, обычно Президент провозглашает ежегодное послание к украинскому народу в стенах украинского парламента — высшего всенародно избранного представительского органа страны. “А делать собрание во дворце «Украина», который предназначен для развлекательных мероприятий, и сгонять туда так называемый «актив», то это немного из другой «оперы». Это себе, если не ошибаюсь, один раз позволял Леонид КУЧМА, и даже он отказался от такой практики, а ЯНУКОВИЧ - возрождает. Это калька с бывших помпезных съездов ЦК КПСС, или нынешних помпезных собраний, которые в свое время проводил Владимир ПУТИН (премьер РФ), а теперь проводит Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Это просто бледненькая копия российской политической практики», - считает депутат.

Народный депутат Юрий ГРЫМЧАК тоже считает, что В.ЯНУКОВИЧ для провозглашения обращения должен был прийти в парламент: «Нужно приходить в Верховную Раду, и не бояться, что тебя оппозиция ударит страусиным яйцом. А если честно, то при всем уважении к нынешнему Президенту, оратор из него никакой, и то, что он там будет провозглашать, лучше потом прочитать и спокойно разобраться - некоторые вещи, особенно программы, лучше читать, а не слушать. А принимать участие в таком PR-мероприятии, когда приходит несколько тысяч людей, я не вижу смысла. К тому же, не в исполнении такого выдающегося оратора, как ныне действующий Президент».

Подобные мнения высказали и другие депутаты от “Народной самообороны” Олег НОВИКОВ, Екатерина ЛУКЬЯНОВА, Юрий СТЕЦЬ, Геннадий МОСКАЛЬ.