Литвин подтвердил, что одна из "тушек" до коалиции не дошла

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН официально объявил об отзыве заявления народного депутата от БЮТ Ивана ДЕНЬКОВИЧА о вхождении в состав коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, заявление спикер объявил на вечернем заседании парламента.

«В связи с лично поданным заявлением сообщаю об отзыве И.ДЕНЬКОВИЧЕМ предыдущего заявления о его вхождении в состав коалиции депутатских фракций «Стабильность и реформы» в Верховной Раде Украины», - сказал В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 июня, на утреннем пленарном заседании председатель ВР сообщил о вхождении трех народных депутатов от БЮТ в состав коалиции – Александра ШЕПЕЛЕВА, И.ДЕНЬКОВИЧА и Андрея ВЕРЕВСКОГО.

В то же время лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО сообщил, что 130 народных депутатов от БЮТ прошли перерегистрацию, которая подтверждает их желание и в дальнейшем работать в составе оппозиционной фракции.

Позже И.ДЕНЬКОВИЧ в разговоре с корреспондентом УНИАН заявил, что направил спикеру парламента обращение, в котором указывает, что не регистрировал заявление о вхождении в состав коалиции и не давал согласия на его обнародование.