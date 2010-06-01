Целью Украины Янукович считает членство в ЕС

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает определить приоритетным принципом внешней политики получение нашим государством членства в Европейском Союзе.

Об этом идет речь в статье 11 проекта Закона Украины “О принципах внутренней и внешней политики”, который В.ЯНУКОВИЧ сегодня внес на рассмотрение Верховной Рады.

Согласно положениям законопроекта, среди основных принципов внешней политики государства, в частности, определено “обеспечение интеграции Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство с целью получения членства в Европейском Союзе”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 июня, по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал законопроект “О принципах внутренней и внешней политики” и подал его на рассмотрение парламента как безотлагательный.

В то же время в законопроекте предлагается исключить из законодательства нормы, согласно которым государство интегрируется в евроатлантическое пространство безопасности и стремится к получению членства в НАТО.