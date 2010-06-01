Президента Германии будут избирать 30 июня

Немецкое Федеральное собрание изберет нового Президента ФРГ 30 июня.

Как сообщает РИА «Новости»,об этом сказал президент Бундестага Норберт ЛАММЕРТ.

"Сегодня я созвал четырнадцатое Федеральное собрание на среду, 30 июня", - сказал Н.ЛАММЕРТ журналистам в Берлине.

Президент ФРГ Хорст КЕЛЕР 31 мая подал в отставку. Согласно Конституции страны, его полномочия временно будет исполнять президент Бундесрата - федерального совета, в котором представлены все 16 земель Германии. В настоящее время им является глава сената Бремена Йенс БЕРНЗЕН от СДПГ.

После отставки Президента ФРГ, согласно законодательству, новый кандидат может быть избран в течение тридцати дней, его избирают на Федеральном собрании, в которое входят члены Бундестага и Бундесрата.

Х.КЕЛЕР, выступая накануне с заявлением об отставке, сообщил, что такое решение вызвано критикой в его адрес после высказываний о заграничных миссиях.

Ранее Президент Германии заявил, что зарубежные миссии обоснованы, в том числе, соображениями экономической выгоды. Это высказывание было истолковано экспертами и журналистами в связи с участием германских солдат в миссии НАТО в Афганистане.

После этого представитель Президента заявил, что, говоря об иностранных миссиях, Президент не имел в виду Афганистан. "Я сожалею, что мои высказывания в отношении такого важного для нашей страны вопроса могли быть неправильно истолкованы", - сказал Х.КЕЛЕР.

Он отметил, что в сложившейся ситуации, если он и дальше будет занимать пост Президента, его ведомство больше не сможет пользоваться достаточной степенью доверия и уважения.