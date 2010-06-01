У Тимошенко решили, что Янукович мстит Верховному суду

В Блоке Юлии Тимошенко считают, что законопроект о судоустройстве и статусе судей направлен на укрепление авторитарного режима в Украине.

Об этом сказано в переданном УНИАН заявлении БЮТ.

В документе напоминается, что вчера представители Администрации Президента презентовали проект закона “О судоустройстве и статусе судей”. Сегодня глава государства внес этот законопроект в Верховную Раду Украины. Проект был назван прогрессивным, обеспечивающим глубокое реформирование судебной системы и предотвращающим коррупцию в этой сфере.

В БЮТ считают, что “декларируя эти благородные намерения, действующая власть предлагает обществу законопроект, который в действительности не ликвидирует коррупцию в судебной системе, а лишь заводит ее под государственную “крышу”, делая суды управляемыми и зависимыми от Президента и его окружения. Уже сегодня Высший совет юстиции, который на две трети сформирован из членов Партии регионов или открытых симпатиков ЯНУКОВИЧА, наделен правом, вопреки Конституции и законам Украины, вмешиваться в рассмотрение любых дел, в том числе и не законченных производством, принимать представление об освобождении любого судьи от должности по надуманным причинам”.

В заявлении БЮТ приводит слова председателя Высшего совета юстиции Владимира КОЛЕСНИЧЕНКО о том, что в ближайшее время будет принято решение о лишении полномочий около 300 судей.

“Кроме того, в соответствии с новым законопроектом, члены Высшего совета юстиции также, вопреки решению Конституционного Суда Украины, будут назначать судей на административные должности. Судебная система получила четкий сигнал “кто сегодня будет заказывать музыку” - власть готовится к следующим выборам и перераспределению собственности, ей нужны послушные суды. Общество требовало: “Бандитам - тюрьмы!”, но новая власть намерена воплощать в жизнь другой лозунг: “Зэкам - суды!”, - заявляют в БЮТ.

По информации членов БЮТ, среди определенных на увольнение судей преимущественно оказались те, кто принимал решения не в пользу бизнес-интересов членов действующей команды власти, кто отказывался “освящать” санкционированные ими политические расправы или персонально не понравился провластным политикам и членам Высшего совета юстиции. “Достаточно долго судебная система была последним бастионом власти, который не был захвачен Партией регионов. После принятия пресловутого закона № 2181 этот бастион был поврежден, а в случае принятия “судебной реформы ЯНУКОВИЧА” он будет полностью разрушен”, - убеждены в БЮТ.

Кроме того, в заявлении отмечается, что “ярким примером деструктивности “реформирования” являются положения законопроекта, касающиеся ликвидации ключевых полномочий Верховного Суда Украины. Похоже на то, что запланированное уничтожение Верховного Суда является персональной местью ЯНУКОВИЧА за принятие в 2004 году этим судом решения о фальсификации результатов выборов Президента Украины во 2-ом туре”.

В связи с этим в БЮТ убеждены, что “предложенный ЯНУКОВИЧЕМ проект закона “О судоустройстве и статусе судей” является лишь имитацией судебной реформы, реальной целью которого является укрепление авторитарного режима в стране”.