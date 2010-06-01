Янукович опять дает повод для потивостояния в Раде?

Фракции БЮТ и «Наша Украина – Народная самооборона» выступают категорически против ускоренного рассмотрения законопроекта о принципах внутренней и внешней политики Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента от имени двух фракций народный депутат Украины Анатолий ГРИЦЕНКО (фракция НУ-НС).

«Мы признаем, что принципы должны быть приняты», - сказал депутат.

По его словам, этот законопроект ВР может принять в первом чтении.

В то же время А.ГРИЦЕНКО отметил: «Мы категорически против того, чтобы повторился сценарий событий, которые произошли в парламенте 27 апреля».

По словам А.ГРИЦЕНКО, во фракциях считают, что в этот четверг нецелесообразно рассматривать законопроект о принципах внутренней и внешней политики Украины в первом чтении.

По его словам, фракции БЮТ и НУ-НС считают, что сначала проект закона должен быть опубликован в газете «Голос України», его должны обсудить эксперты и народ.

В ответ председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН отметил, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ «имеет право требовать безотлагательного рассмотрения законопроекта, и мы должны исходить из того, что мы должны его рассмотреть, но никто не говорит о том, что будем гнать и рассматривать его по сокращенной процедуре».

В.ЛИТВИН сказал, что завтра этот законопроект будет обнародован в «Голосі України». По словам спикера, даже если в четверг парламент примет его в первом чтении, то потом будет 14 дней «для его осмысления» и внесения предложений ко второму чтению.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 июня, Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ подписал и внес в Верховную Раду проект Закона «О принципах внутренней и внешней политики Украины» как безотлагательный.