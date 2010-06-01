Нардепы требуют вызвать в ВР силовиков

Фракции БЮТ и “Наша Украина – Народная самооборона” настаивают на заслушивании информации руководителей правоохранительных органов о смерти студента в Шевченковском районном отделе милиции Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента народный депутат Украины Анатолий ГРИЦЕНКО (фракция НУ-НС).

«Мы настаиваем, чтобы были вызваны в Верховную Раду Украины и заслушаны представители правоохранительных органов с тем, чтобы подобных действий, которые заканчиваются трагедией, в Украине не было», - сказал он.

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН сказал, что сегодня направит руководству правоохранительных органов обращение с тем, чтобы они в пятницу проинформировали парламент об этом чрезвычайном происшествии.

«Тем более, что Президент Украины этот вопрос взял под свой контроль», - сказал он.

При этом из сессионного зала кто-то из депутатов предложил завтра рассмотреть этот вопрос.

В ответ В.ЛИТВИН сказал: «Завтра так завтра, когда пригласим, тогда пригласим».

Он попросил первого заместителя председателя Верховной Рады Украины Адама МАРТЫНЮКА обсудить с руководством Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел Украины возможность предоставления парламенту информации относительно смерти студента в Шевченковском райотделе милиции.

Как сообщал УНИАН, 26 мая телеканал “1+1” сообщил, что в одном из общежитий Киева участковый милиционер забрал студента Игоря Индило в районный отдел милиции Шевченковского района столицы, а на утро родителям предложили забрать тело парня из морга.

В милиции сказали, что «после смерти судебная медицинская экспертиза не выявила следов насильственной смерти, но при этом констатировала черепно-мозговую травму и кровоизлияние». При этом в милиции опровергли информацию о том, что смерть студента наступила в результате действий милиционеров. «Скорую» студенту вызвали в связи с тем, что он получил травму из-за пребывания в алкогольном опьянении, однако «скорая» отказалась госпитализировать его, говорилось в сообщении.

28 мая прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий работниками Шевченковского райуправления милиции столицы, в котором погиб И.Индило.