Нардепы Тимошенко не пойдут «на Януковича»

Народные депутаты от БЮТ не будут присутствовать на собрании в национальном дворце “Украина” в Киеве, которое состоится 3 июня по случаю оглашения Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ послания к народу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции народный депутат от БЮТ, премьер-министр оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ.

“Присутствовать в зале в тот момент, когда началось открытое давление на оппозицию, когда свертываются свобода слова, когда свертываются демократические свободы, экономические свободы - это значит поддержать эту власть и ее действия”, - заявил С.СОБОЛЕВ.

Он также сообщил, что в четверг состоится заседание оппозиционного правительства.

С.СОБОЛЕВ отметил, что на заседании оппозиционное правительство подведет итоги “100 дней правления этого режима”.

Как сообщал УНИАН, 3 июня в 16.00 в национальном дворце искусств “Украина” состоится собрание по случаю оглашения Президентом послания к народу.

На собрание приглашены представители депутатского корпуса всех уровней, органов власти, политических партий, общественных объединений, творческих союзов, представители промышленности, агропромышленного комплекса, науки, культуры.