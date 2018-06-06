Юлия Тимошенко радикально сменила имидж (фоторепортаж)

Сегодня Юлия Тимошенко удивила всех парламентариев и журналистов изменением своего имиджа, появившись без привычной косы.

Юлия Тимошенко чувствовала, что к ней приковано внимание, она охотно позировала фотографам.

Отвечая на вопрос о том, с чем связано такое радикальное изменение имиджа, Тимошенко сказала журналистам, что ничего такого не случилось, «просто иногда женщины меняют прически».

Лидерка БЮТ пообещала меняться чаще, чтобы не вызывать подобного ажиотажа.

Фото Александра Косарева (УНИАН)