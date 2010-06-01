Герман растолковала футболки «Стоп цензуре!» как поддержку власти

Заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН в очередной раз подчеркивает, что глава государства Виктор ЯНУКОВИЧ поддерживает все мероприятия, направленные на расширение свободы слова в Украине.

Об этом А.ГЕРМАН заявила в интервью УНИАН, комментируя возможные намерения украинских журналистов прийти на пресс-конференцию Президента 4 июня в футболках с надписями «Стоп цензуре!».

«Мы тоже против цензуры в медиа. Поэтому любую демонстрацию – футболками или другими средствами - мы трактуем как поддержку наших попыток расширять рамки свободы прессы в Украине», - заявила заместитель главы Администрации Президента.