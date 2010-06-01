Янукович хочет, чтобы депутаты дали ему карт-бланш без промедления

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в ближайшее время внесет в Верховную Раду как безотлагательный проект закона «О принципах внутренней и внешней политики Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое сегодня состоялось в Киеве, сообщил журналистам директор Национального института стратегических исследований Андрей ЕРМОЛАЕВ.

Он не исключил, что этот законопроект в ближайшие дни будет включен в повестку дня парламента для дальнейшего рассмотрения и принятия, в частности, в первом чтении.