Как избирать киевского мэра?

Народный депутат от Партии регионов Владислав ЛУКЬЯНОВ считает маловероятным принятие Верховной Радой изменений в закон о столице, согласно которым мэра Киева будут выбирать депутаты Киевсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛУКЬЯНОВ сказал на пресс-конференции на тему: «Закон о столице: намерения новой власти».

По его словам, изменения в законодательство должны повлечь за собой улучшение качества власти в Киеве и при этом сохранить местное самоуправление и обеспечить демократию.

Одним из проблемных вопросов на сегодня, по словам В.ЛУКЬЯНОВА, в частности, является способ избрания мэра города. Изучаются три варианта, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы: первый – избрание в один тур - кто из кандидатов набрал больше всех голосов избирателей, тот и стал мэром; второй - двухтуровое голосование, когда мэр избирается не путем относительного большинства, а путем абсолютного большинства, и третий – утверждение кандидата на должность мэра в Киевсовете, предложенного сформированным большинством.

«Есть третий подход, и такая есть практика во многих городах, что именно депутатское большинство, которое будет сформировано в Киевраде, будет избирать старшего. Тогда априори исключен конфликт между градоначальником, мэром города, городским головой и депутатским корпусом», - прокомментировал В.ЛУКЬЯНОВ преимущества этого способа избрания городского председателя.

«Я допускаю и предполагаю, что, вряд ли, даже имея очевидные плюсы работы и выдвижения мэра города из команды, большинство которой пройдет в Киевраду, я думаю, что этот вариант все-таки маловероятен. И остается два варианта: либо оставить (норму закона) так, как было, либо перейти к двухтуровому голосованию», - подчеркнул народный депутат.

Вместе с тем, по словам парламентария, на сегодня политики рассматривают все три процедуры избрания мэра столицы.

В.ЛУКЬЯНОВ допускает, что по этому вопросу будут организованы общественные слушания в парламенте и общественное обсуждение на местном уровне.

Другой участник пресс-конференции народный депутат от БЮТ Владимир БОНДАРЕНКО сообщил о подготовке законопроекта, которым предлагается еще один вариант избрания столичного градоначальника.

«Законопроект мой предусматривает, что две политические силы, которые набирают наибольшее количество депутатских мест (в Киевсовете), формируют большинство, и если для этого у них достаточно голосов, тогда мэром становится представитель той, которая набрала больше голосов, секретарем – которая на втором месте», - отметил В.БОНДАРЕНКО.

В.ЛУКЬЯНОВ также высказал мнение, что новую редакцию закона о столице Верховная рады должна принять до ближайших местных выборов, которые планируется провести 31 октября этого года.

Вместе с тем, местные выборы в Киеве, отметил депутат, состоятся в столице в этом году лишь в том случае, если будут приняты изменения в Конституцию Украины, согласно которым выборы в местные органы власти проводятся синхронно, независимо от внеочередных.

По словам В.ЛУКЬЯНОВА, большинство народных депутатов от Партии регионов склоняется именно к проведению местных выборов 31 октября 2010 г., хотя также звучат предложения провести эти выборы в последнее воскресенье марта 2011 г.

При этом, по словам В.ЛУКЬЯНОВА, он на 99% уверен, что выборы в местные органы власти состоятся 31 октября 2010 года.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Кабинет министров рассмотрел и отправил на доработку законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О столице Украины – городе-герое Киеве», подготовленный Минюстом.

Пресс-секретарь премьер-министра Виталий ЛУКЬЯНЕНКО отказался уточнить предложения по изменению системы управления Киевом.

В то же время некоторые СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщили, что предложенные изменения предусматривают разграничение полномочий председателя КГГА и мэра столицы. Председателя КГГА, который будет иметь большие полномочия, чем мэр, назначает Президент Украины. При этом мэра избирают не на выборах городского головы, а депутаты Киевсовета.