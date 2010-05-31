"Наша Украина" о русском языке, Хартии и "языковых суверенитетах"

Политическая партия «Наша Украина» требует от Верховного Совета АРК отменить неконституционное решение о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Нашей Украины”.

Как отметили в партии, «Наша Украина» категорически осуждает практику объявления определенных территорий Украины зонами, в которых русский язык считается «региональным» на основании Европейской хартии региональных или миноритарных языков, принятой Советом Европы в Страсбурге 5 ноября 1992 г.

“Украина уже переживала период «языковых суверенитетов» и тогдашние действия отдельных местных советов уже получили надлежащую правовую оценку. По заключению Министерства юстиции Украины, в принятии подобных решений местные органы власти далеко вышли за пределы своей компетенции, грубо нарушив принцип законности и нормы Конституции Украины”, - подчеркнули “нашеукраинцы”.

Во-первых, отмечается в сообщении, ни одно положение хартии не дает основания для признания за определенным языком того или иного статуса. Этот вопрос решается исключительно специальными законами Украины и не может быть предметом решения местных органов, отметили в партии.

Во-вторых, обратили внимание в “Нашей Украине”, нынешний официальный украинский перевод Хартии, равно как и закон Украины о ее ратификации, противоречит букве и духу аутентичного документа, который Совет Европы предлагает для ратификации своим членам.

“Не все так просто с этой Хартией и в других странах Европы. Непростым и длительным по времени был сам процесс разработки хартии, который продолжался более 35 лет (с 1957 по 1992 г.). Кроме того, на сегодняшний день Хартию подписали только 29, а ратифицировали всего 17 из 44 стран Европы”, - отмечают в партии.

“Показательным является тот факт, что Россия, которая сейчас подстрекает русскоязычное население в Украине, сама не ратифицировала этот акт. А Франция уже признала на официальном уровне, что эта Хартия противоречит Конституции этой страны”, - подчеркнули в ”Нашей Украине”.

Украина ее тоже ратифицировала только с пятого раза, отметили в партии. При этом 24 декабря 1999 г. она, хотя и была ратифицирована Украиной с большим количеством замечаний, но по процедурным вопросам закон о ратификации утратил действие по решению Конституционного Суда Украины, отмечают “нашеукраинцы”.

В последний раз Хартия ратифицирована Законом Украины от 15 мая 2003 года, однако и этот вариант ратификации имеет много вопросов относительно адекватности ее перевода, говорится в сообщении. Не случайно, отмечают в “Нашей Украине”, недавно действующий Кабинет министров решил подготовить новый перевод Европейской хартии региональных языков и языков меньшинств, провести его лингвистическую экспертизу и до конца мая предложить Верховной Раде новый законопроект о ратификации хартии.

Таким образом, ссылки местных органов власти на нормы Европейской хартии являются абсолютно неправомерными, считают в “Нашей Украине”, отмечая, что “инициаторам такого пошиба «нововведений» нужно знать о Хартии не по слухам из Кремля, а из первоисточника”.

В частности, как напомнили в партии, в Хартии четко отмечено, что защите подлежат только те «языки, которые исчезают»: «Целью Хартии является защита и поддержка региональных языков или миноритарных языков, а не языковых меньшинств». По заключению международных специалистов, под действие положений Хартии в Украине попадают только крымско-татарский, крымчакский, гагаузский и караимский языки. Остальные языки, в частности и русский (которые являются государственными языками других стран и имеют соответствующую поддержку), ни в какой дополнительной защите не нуждаются, отмечается в сообщении.

“В случае, если Верховный Совет Крыма не отменит своих решений, парламентская фракция «Нашей Украины» выступит с инициативой о досрочном прекращении полномочий Верховного Совета Автономной Республики Крым, в соответствии со ст.84 Конституцией Украины, в связи с грубым нарушением норм действующей Конституции Украины”, - отметили в политической партии “Наша Украина”.

Как сообщал УНИАН, 26 мая Верховный Совет Крыма одобрил ряд постановлений и обращений к Верховной Раде Украины, направленных на расширение сферы использования русского языка.

Депутаты, в частности, приняли постановление о порядке применения статей Конституции автономии, в которых сказано, что русский язык используется в регионе при выдаче паспортов, водительских удостоверений, свидетельств о рождении, браке/разводе и смерти, при размещении информации о товаре на этикетках, в делопроизводстве, образовании, науке и других сферах.