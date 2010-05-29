Королевская предлагает власти не обманывать себя и людей

Власть не реализует предвыборные обещания Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о поддержке молодых семей.

Об этом заявила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ в программе «Большая политика» на телеканале «Интер», сообщили УНИАН в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ.

По ее словам, власти еще не осознали тот факт, что нынешнее состояние наших детей – это то, какой будет Украина через 20-30 лет.

«Стимулируя рождаемость, государство ничего не делает, чтобы украинские дети росли и развивались в нормальных условиях. Сегодня, к счастью, выполняются нормы выплаты на рождение первого и второго ребенка (25 и 50 тыс. грн.), заложенные в бюджеты еще ТИМОШЕНКО, – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Но тех 130 гривен, которые государство выплачивает молодым мамам на содержание ребенка, недостаточно. И здесь не надо обманывать ни себя, ни людей. Сегодня легче пятерых родить, чем одного вырастить».

Народный депутат отметила, что, несмотря на наметившиеся тенденции восстановления экономики, власть не реализует предвыборные обещания о поддержке молодых семей.

«Оппозиция готова помочь ЯНУКОВИЧУ выполнить все то, что он обещал на выборах, и проголосовать за государственную целевую программу поддержки материнства и детства», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее мнению, условия, в которых живут маленькие граждане Украины, – это тест на состоятельность нашей государственности и демократии.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ призвала политиков, несмотря на цвета флагов, консолидировать усилия в вопросах защиты детей, улучшения социальных условий их жизни – особенно в депрессивных регионах.