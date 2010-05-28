У Азарова говорят, что украинцы должны ощутить свое место в программе Януковича

Вице-премьер-министр Украины Владимир СЕМИНОЖЕНКО положительно оценивает инициативу проведения 1 сентября урока, посвященного программе Президента Виктора ЯНУКОВИЧА «Украина для людей».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил В.СЕМИНОЖЕНКО сегодня журналистам в Буче.

«Эта инициатива имеет серьезное будущее и серьезную перспективу. Программа, которую провозглашает Президент – это не программа правительства, и не программа Президента, это программа всего украинского общества. Каждый украинец должен чувствовать свое место в программе реформ», - сказал В.СЕМИНОЖЕНКО.

По его словам, лишь при таких условиях реализация программы может стать общенациональным делом. «Потому что мы строим Украину для себя, для любого коллектива и любой семьи, и поэтому это не просто очередная программа, это действительно программа успеха», - отметил он.

Вице-премьер напомнил, что до конца этого года планируется разработать проект программы развития Украины до 2020 года. По словам В.СЕМИНОЖЕНКО, в этой программе будут определены «самые амбициозные задания, которые вообще когда-либо выражались в истории Украины».

Как сообщал УНИАН, Министерство образования и науки Крыма предложило 1 сентября провести в школах урок, посвященный программе Президента В.ЯНУКОВИЧА «Украина для людей».