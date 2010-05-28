"Дело Ленина" принято к судебному рассмотрению в Киеве

Шевченковский районный суд Киева принял к рассмотрению дело пяти активистов правых националистических организаций, которые обвиняются в повреждении памятника Ленину на Бессарабской площади.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода» со ссылкой на адвоката обвиняемых Сидора КИЗИНА.

«Сегодня ребятам изменили статус с обвиняемых на подсудимых. Суд принял дело к рассмотрению. 17 июня 2010 года на 15 часов назначено первое судебное заседание. Ребятам оставили меру пресечения - подписку о невыезде”, - проинформировал защитник обвиняемых Николая КОХАНИВСКОГО, Андрея ТАРАСЕНКО, Александра ЗАДОРОЖНОГО, Ивана СРИБНОГО и Богдана ФРАНТА.

Адвокат отметил, что подсудимым было вынесено обвинение по 2 статьям - хулиганство и незаконное повреждение памятника национального значения. Вторую статью через суд удалось отменить, напомнил С.КИЗИН, подчеркнув, что это безосновательное обвинение, ведь памятник Ленину не охраняется государством и не является памятником национального значения.

«Осталось только хулиганство. Но это абсурдные обвинения, поскольку хулиганство – это преступление, которое совершено с целью неуважения к обществу и сопровождается разными неприличными поступками. В нашем случае наоборот - ребята совершили акт, направленный на демонтаж памятника, руководствуясь указами Президента, Законом Украины «О Голодоморе 1932–1933 годов в Украине». Их мотивы были идейными, против неуважения к миллионам жертв тоталитарного режима”, - подчеркнул адвокат обвиняемых.

В связи с этим, сказал он, “мы будем добиваться закрытия этого уголовного дела. И надеемся, что суд объективно проанализирует все доказательства и примет правильное решение».

Как сообщалось, 30 июня 2009 года активисты отбили нос и кисть левой руки у памятника Ленину на Бессарабской площади в Киеве.

Они приурочили это ко дню рождения главнокомандующего УПА Романа Шухевича и мотивировали свой поступок невыполнением указа Президента Виктора ЮЩЕНКО о ликвидации памятников эпохи тоталитаризма.

Ребят задержали и обвинили в хулиганстве и повреждении памятника национального значения.

В августе 2009 года Кабинет министров исключил памятник Ленину на Бессарабской площади из государственного реестра памятников национального значения.