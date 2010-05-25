Правозащитники настаивают: в Куряжской колонии пытают детей

Винницкая правозащитная группа обратилась к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Нине КАРПАЧОВОЙ с призывом обеспечить проведения нового - справедливого и беспристрастного расследования массовых увечий, нанесенных воспитанникам Куряжской колонии для несовершеннолетних в селе Подворки Дергачевского района Харьковской области.

Об этом говорится в письмах, текст которых винницкие правозащитники передали агентству УНИАН.

«Мы обращались к главе украинского тюремного ведомства (Госдепартамент Украины по вопросам исполнения наказаний (ГДУВИН) – УНИАН) Александру ЛИСИЦКОВУ с требованием организовать справедливую и беспристрастную проверку жалоб осужденных на регулярные избиение и истязания со стороны администрации, встретиться с родителями воспитанников колонии. ГДУВИН пообещал провести такую проверку, однако в действительности тюремное ведомство бесстыдно и подло пыталось обмануть украинское общество», - говорится в письме правозащитников.

«Сегодня, - пишут авторы письма, - Винницкая правозащитная группа официально утверждает: в нашем распоряжении есть достоверные свидетельства о массовых издевательствах над воспитанниками Куряжской воспитательной колонии, истязаниях и нанесении увечий детям офицерами Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний. Так называемую «проверку» сообщения о возможных нарушениях прав человека в колонии мы считаем полностью сфальсифицированной, непрозрачной и лживой».

«Как бы не пыталось руководство тюремной системы и самой Куряжской колонии успокоить общество, но широкое освещение беспрецедентных происшествий в колонии средствами массовой информации привело к тому, что в распоряжение Винницкой правозащитной группы попали новые факты о преступлениях, жертвами которых становились воспитанники Куряжской воспитательной колонии», - отмечается в письме.

«Учитывая чрезвычайно опасный и массовый характер нарушений прав воспитанников Куряжской исправительной колонии, принимая во внимание то, что руководство Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний не проявило ни способности, ни желания обеспечить проведение справедливого служебного расследования сообщения об издевательстве над детьми, - говорится в письме, - Винницкая правозащитная группа обратилась сегодня с письмом к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и Уполномоченному ВР Нине КАРПАЧОВОЙ с призывом к безотлагательному образованию независимой правительственной комиссии с привлечением представителей общественности для проверки сообщений о возможных преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних воспитанников Куряжской воспитательной колонии».

В случае, если такая комиссия не будет образована, а проверка ограничится лишь отписками и фальсификациями, Винницкая правозащитная группа будет обращаться в Совет Европы с просьбой о назначении Специального докладчика для проверки массовых жалоб на истязания в украинской тюремной системе», - заявили правозащитники.

Руководство Управления Государственного департамента по вопросам исполнения наказаний в Харьковской области, к которому обратился корреспондент УНИАН в связи с очередным обращением правозащитников, указало на то, что в первой половине мая в ответ на первое письмо винницких правозащитников действительно была проведена проверка в Куряжской колонии, в которой, в частности, принимали участие работники Госдепартамента наказаний из Киева и представители спецпрокуратуры. «Фактов пыток и избиения осужденных, которые приводили правозащитники, проверкой установлено не было», - сказал заместитель начальника управления Андрей ЛАПИНСКИЙ. Он добавил, что журналистам нескольких центральных и местных телеканалов была предоставлена возможность осветить события. Говоря о новом обращении правозащитников, он отметил, что это их право - требовать новой проверки, но ее организация «является компетенцией высших органов».