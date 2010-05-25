Тимошенко нацелилась «поднять волну сопротивления на высокий уровень»

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что организации Комитета защиты Украины действуют по всей территории Украины, то есть оппозиционное движение быстро набирает обороты.

"Совместно координируют с Комитетом защиты Украины свою деятельность более 20 студенческих и молодежных организаций, то есть усиливается это движение, набирает мощь, оно ширится по всем регионам и по всем городам, селам, поселкам, районам. И это только начало", - заявила она сегодня на встрече с представителями оппозиционных партии и движений Полтавской области, сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, одной из задач Комитета защиты Украины является информирование населения об антигосударственных действиях новой власти.

"Благодаря тому, что мы не будем молчать - не допустить наихудшего развития сценария. Как бы ЯНУКОВИЧ сейчас не пользовался авторитарной властью, но все равно – когда общество очень сильно сопротивляется, когда просто не молчат политики, журналисты и общественные деятели, не молчит общество – они (власть) начинают отступать на шаг назад и замедлять эти процессы. Это первая наша задача – не молчать", - подчеркнула она.

Ю.ТИМОШЕНКО считает одной из важных задач КЗУ организацию движения сопротивления, направленного на защиту Украины. "Первое и главное, что мы сейчас должны сделать – поднять волну сопротивления, а, собственно, говоря людям правду, на самый высокий уровень. Для этого нам нужны все информационные рычаги достижения такой цели", - подчеркнула она.

"Нам нужно, во-первых, на местных каналах телевидения – все мы – политики, общественные деятели – как можно больше информации, причем такой, какой она является в действительности, но не вылизанной, причесанной, приглаженной", - объяснила она.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО считает необходимым проводить голосования в местных советах против создания совместных предприятий с Россией, что противоречит национальным интересам Украины.

"У нас есть советы, и, если сложить все демократические силы, то у нас во всех советах большинство. Нам нужно публично в советах делать заявления, нам нужно, чтобы советы голосовали против создания совместного предприятия с "Энергоатомом", потому что это просто закрытие наших возможностей, против создания совместных предприятий "Газпрома" и "Нафтогаза", - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО также подчеркнула необходимость координации усилий для привлечения как можно большего количества политических партий и движений в местные организации Комитета защиты Украины.

"Нам нужно, чтобы те лидеры, которые в Киеве еще продолжают играться, на всех тех рисках создавая себе рейтинги, чтобы вы на уровне области привлекли эти партии, эти объединения политические в Комитет защиты Украины – для координации усилий. И дальше пошли бы вниз – в районы, города", - сказала она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, почти во всех административных единицах Полтавской области созданы организации Комитета защиты Украины. "Уже, если я не ошибаюсь, 22 комитета защиты Украины образовано в Полтавской области из 30 административных единиц", - уточнила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также считает, что необходимо проведение парламентских выборов, что позволит вернуть Украину на демократический путь развития. "Я считаю, что парламентские выборы могут в корне изменить, но они, во-первых, должны быть как можно более скорыми, устранять их (новую власть) нужно как можно скорее, потому что недосчитаемся больше половины страны – за их короткое правление до 2012 года. А, во-вторых, единство в демократическом лагере, чтобы когда пришли в новый парламент, могли образовать естественное большинство, а не снова, как сейчас, играть", - сказала она.

"Это значит, что движение, общественное движение защиты Украины ширится, оно набирает мощь. Главное – давать ему содержание. Это собираться и отрабатывать ваши действия и эти действия делать очевидными для общества в Полтавской области", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.