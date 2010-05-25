Регионалы прогнозируют своим союзникам невеселое будущее

В случае введения мажоритарной системы на местных выборах за Коммунистическую партию голосовать не будут.

Об этом заявил депутат от Партии регионов Владимир Зубанов в эфире 5 канала.

"Кто проходит и побеждает в мажоритарке? Это люди известные, на местах известные... У коммунистов, скажем так, сейчас мало таких людей, которые на местах известны, и поэтому у них действительно проблема - за них голосовать не будут", - отметил он.

Кроме того, комментируя позицию спикера Владимира Литвина, который считает, что местные выборы должны состояться 27 марта 2011, регионал заявил: "Он надеется, что чем больше времени пройдет до весны, тем больше шансов у него будет".

"У Литвина достаточно много депутатов на местном уровне избраны. Это такая сила - 20 депутатов в Верховной Раде и почти 7 тысяч депутатов на местах. Это огромная сила для Литвина, поэтому он очень осторожно высказывается", - сказал Зубанов.

"Он думает, что благодаря своей позиции в Верховной Раде он усилит свою силу и тогда он наберет еще больше голосов на местных выборах", - отметил он.

Как сообщалось, накануне президент Виктор Янукович заявил, что местные выборы должны состояться в этом году, и выступил за мажоритарную систему.

Украинская правда