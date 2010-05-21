Тигипко дал понять, что Азаров загнул

Украина может рассчитывать на кредиты Международного валютного фонда (МВФ) на срок до пяти лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО журналистам, комментируя заявление премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА о возможности привлекать кредиты МВФ на срок до 10 лет.

«Сейчас МВФ на десять лет не пойдет. Сейчас он идет на срок до пяти лет. На такие сроки можем рассчитывать и мы», - отметил С.ТИГИПКО.

Кроме того, он сообщил, что сейчас продолжается согласование договора Украины с МВФ. «Нормально отрабатываем текст соглашения. Фактически, не имеем больших проблем по тексту соглашения. Сейчас обсуждаем доходную и расходную части бюджета. Я уверен, что мы будем иметь программу», - отметил он.

Также вице-премьер-министр сообщил, что Украина проводит внешние займы согласно плану, утвержденному правительством.

Он отметил, что рост рейтинга Украины способствует созданию благоприятных условий для внешних займов.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля пресс-служба вице-премьер-министра С.ТИГИПКО сообщала, что Украина и МВФ согласовали основную текстовую часть соглашения о сотрудничестве, согласно которому новая программа предусматривает выделение кредита объемом 19 млрд. долл. на 2,5 года.

Также сообщалось, что следующий раунд переговоров о продолжении сотрудничества Украины и МВФ состоится в Киеве в первой половине мая. «Уже 11 мая в Украину приедут эксперты Фонда по юридическим вопросам, а 17 мая - Миссия Европейского департамента МВФ», - сказал С.ТИГИПКО.

12 мая министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО сообщил, что Украина и МВФ еще не определили окончательную сумму кредита по новой программе сотрудничества.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной валюте с «В-/С» до «В/В», долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги по обязательствам в национальной валюте – с «В/В» до «В+/В». Прогноз по рейтингам – «стабильный».

Рейтинг Украины по национальной шкале повышен с «uaA» до «uaA+». Рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга после дефолта «4», присвоенный выпускам приоритетных необеспеченных облигаций, остается неизменным.