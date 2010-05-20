Герман: разве это плохо, если наши отношения с Россией будоражат Европу?

Глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН не согласен с тем, что на фоне высокой активности в российско-украинском диалоге Украина потеряла темпы в развитии отношений с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заметил на встрече с журналистами в Администрации Президента.

“Вы говорите, что нет интенсивности в диалоге с ЕС? Не согласен. Идет постоянный обмен визитами, встречаются министры иностранных дел. Недавно Украину посетил Европейский комиссар по делам расширения и политики соседства Штефан ФЮЛЕ. То есть, процесс идет”, - сказал глава АП.

“Другое дело, что, как вы знаете, в самой Европе сегодня непросто. Серьезные проблемы, которые должны быть решены на уровне самого Евросоюза, естественно, не могут не требовать времени, усилий, поэтому, возможно, нам и достается меньше внимания, чем хотелось бы”, - отметил он.

Вместе с тем, позитивным фактором развития отношений с Европой С.ЛЕВОЧКИН считает последние украинско-российские соглашения относительно демаркации сухопутной границы. “Как известно, Европа уже много лет ожидает, что мы будем иметь определенные границы с нашими соседями, и вот теперь этот вопрос относительно суши с Россией закрыт. Сегодня мы также активно работаем с Беларусью в этом направлении, ожидаем, что будут заключены соответствующие соглашения. И тогда можно будет четко сказать, что мы имеем оформленные границы с нашими соседями. Это ли не конкретные шаги для сближения также и с Европой?”, - задал он риторический вопрос.

В свою очередь заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН считает, что стремительные темпы сближения с Россией лишь помогают Украине быстрее интегрироваться в Европу. “Мы видим, что чем интенсивнее наши контакты с Москвой, тем больше интересуются нами в Европе. Разве это плохо, когда наши отношения с Россией будоражат Европу?”, - сказала она на встрече.

Отвечая на вопрос “Не страх ли это Европы перед Россией?”, А.ГЕРМАН заметила: “Любая мотивация, которая сближает нас с Европой, считаю, приемлема для нас”. “Следовательно, возможно, Европа отменит визы для Украины быстрее, чем для России”, - спрогнозировала она.