Медведев: Россия в угоду Украине не откажется от «потоков»

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявляет, что российская сторона не намерена в угоду Украине отказываться от реализации альтернативных проектов транспортировки природного газа, в частности, строительства газопроводов «Северный поток» и «Южный поток».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Д.МЕДВЕДЕВ заявил в ходе седьмого украинско-российского экономического форума, который состоялся сегодня в Киеве.

В рамках этого форума министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО выразил обеспокоенность украинской стороны в связи с отсутствием перспективных гарантий относительно объема транзита газа через территорию Украины из-за строительства российскими партнерами совместно с европейскими компаниями обходных газотранспортных путей.

«Эта неопределенность не дает возможности нам сконцентрировать и человеческие ресурсы, и промышленный потенциал для того, чтобы иметь уверенность в будущем», - заявил Ю.БОЙКО.

На это Д.МЕДВЕДЕВ ответил: «Коллеги, эти решения приняты. Тут вопрос не в нашей симпатии или антипатии или каких-то иных моментах, политических, может быть».

Вместе с тем, Д.МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что определенность в украинско-российских отношениях в энергетической сфере есть, но это, по словам российского Президента, не значит, что «ничего невозможно альтернативного».

«Мы никогда не зацикливались и никогда ни я, ни мои коллеги не говорили, что если будет один поток, другой поток, то невозможно обсуждать никаких других вариантов. Возможно. Мир меняется. Энергетика меняется. Сланцевый газ появился… Пять лет назад об этом никто не думал», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ и отметил, что этот вопрос необходимо обсуждать в дальнейшем.