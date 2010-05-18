Донию не становится лучше - его переведут на интенсивное лечение

Народный депутат, министр внутренних дел оппозиционного правительства Геннадий МОСКАЛЬ заявляет, что Регламентный комитет Верховной Рады не имеет права рассматривать вопрос о лишении полномочий народных депутатов Андрея ПАРУБИЯ и Юрия ГРЫМЧАКА до окончания рассмотрения их дел в суде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании оппозиционного правительства.

Г.МОСКАЛЬ отметил, что сейчас все ожидают судебного решения по делам против А.ПАРУБИЯ и Ю.ГРЫМЧАКА относительно их действий в Верховной Раде 27 апреля.

Он подчеркнул, что каким бы ни было решение суда, или одна, или вторая сторона будет его обжаловать.

По словам Г.МОСКАЛЯ, до завершения рассмотрения этого вопроса в суде Регламентный комитет парламента не имеет права рассматривать этот вопрос. При этом он напомнил, что некоторые депутаты от Партии регионов инициируют уже завтра на заседании этого комитета рассмотрение вопроса о возможного лишения полномочий А.ПАРУБИЯ и Ю.ГРЫМЧАКА.

В свою очередь премьер-министр оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ заявил, что против депутатов от Партии регионов, которые принимали участие в драках в парламенте 27 апреля, не возбуждено ни одного уголовного дела. В то же время он отметил, что народный депутат Олесь ДОНИЙ от НУ-НС, который тогда пострадал, уже 21-й день находится в больнице, и улучшения его здоровья нет.

В связи с этим, по словам С.СОБОЛЕВА, вероятно, О.ДОНИЙ будет переведен на интенсивное лечение.

Также Г.МОСКАЛЬ отметил, что, несмотря на то, что кроме О.ДОНИЯ многочисленные повреждения получила целая группа народных депутатов от оппозиции, ни одно уголовное дело возбуждено не было.

По словам депутата, в отношении О.ДОНИЯ он лично обращался в прокуратуру и милицию, и ему стало известно, что в этих органах не зарегистрировано даже заявление о физических повреждениях, нанесенных депутату.

По мнению Г.МОСКАЛЯ, это можно объяснить тем, что в этом случае следует применять статью «Угроза или насилие над государственным деятелем» Уголовного кодекса, которая предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Г.МОСКАЛЬ добавил, что все возможные подозреваемые в таком деле были бы депутатами от Партии регионов.