ПР будет действовать за принципом «друзьям - все, врагам - закон»?

Партия регионов настаивает, чтобы с народных депутатов, участвовавших в столкновениях 27 апреля в Верховной Раде Украины, депутатская неприкосновенность была снята в четверг, 20 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Он подчеркнул, что по этому вопросу должно состояться заседание профильного комитета.

«Скорее всего, этот вопрос будет рассмотрен в четверг, и Партия регионов проголосует за снятие неприкосновенности», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в ВР во время рассмотрения вопроса о ратификации соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины в сессионном зале парламента произошли столкновения между народными депутатами, а также были применены дымовые шашки, в президиум, где находился спикер Владимир ЛИТВИН, бросали яйца.

Прокуратура Киева 28 апреля возбудила уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой отдельных народных депутатов Украины. (По ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

В ходе расследования этого дела прокуратура возбудила уголовное дело в отношении народных депутатов Украины Юрия ГРЫМЧАКА и Андрея ПАРУБИЯ по факту незаконного влияния на председателя Верховной Рады Украины и народных депутатов с целью помешать выполнению ими служебных обязанностей, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 344 Уголовного кодекса Украины).

14 мая спикер Владимир ЛИТВИН сообщил, что в ВР из Генеральной прокуратуры поступило представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности некоторых народных депутатов от оппозиции за совершенные ими действия 27 апреля в парламенте. Однако председатель ВР тогда не назвал фамилий народных депутатов, на которых поступило представление.