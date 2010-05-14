БЮТ: уголовные дела против оппозиции доказывают репрессивность режима

В Блоке Юлии Тимошенко расценивают возбуждение уголовных дел против народных депутатов Украины Юрия ГРЫМЧАКА и Андрея ПАРУБИЯ как очередное проявление “репрессивного характера режима ЯНУКОВИЧА”.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы БЮТ.

“Блок Юлии Тимошенко рассматривает “псевдоуголовные” дела против народных избранников Юрия ГРЫМЧАКА и Андрея ПАРУБИЯ исключительно как очередное проявление репрессивного характера режима ЯНУКОВИЧА. Это политическое давление и попытка запугать оппозицию в канун очередной сделки по сдаче национальных интересов Украины”, - отмечается в заявлении.

БЮТ выражает полную солидарность с народными депутатами Ю.ГРЫМЧАКОМ и А.Парубием. В блоке убеждены, что “псевдо уголовные” дела против этих депутатов являются напрасной попыткой запугать оппозицию.

”Вместо того, чтобы привлечь к ответственности депутатов-штурмовиков из Партии регионов, которые 27 апреля стенах парламента нанесли тяжелые телесные повреждения народным депутатам от оппозиции, Виктор ЯНУКОВИЧ разворачивает репрессии против патриотов Украины, против тех, кто пытался остановить ратификацию предательских соглашений”, - отмечается в заявлении.

”ЯНУКОВИЧ развернул штурмовую атаку против оппозиции. Он ежедневно выдает “на-гора” по так называемому “уголовному” делу против патриотически настроенных политиков. Не проходит и дня, чтобы Генеральная прокуратура не пыталась угодить В.ЯНУКОВИЧУ”, - считают в БЮТ.

“Бютовцы” убеждены, что власти не удастся запугать ни Юлии ТИМОШЕНКО, ни тех народных депутатов, которые стали на защиту Украины. “Напротив – репрессии со стороны ЯНУКОВИЧА закалят и сплотят оппозицию, усилят народное сопротивление режиму и ускорят его бесславный конец”, - убеждены в БЮТ.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в ВР во время рассмотрения вопроса о ратификации соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины в сессионном зале парламента произошли столкновения между народными депутатами, а также были применены дымовые шашки, в президиум, где находился спикер Владимир ЛИТВИН, бросали яйца.

Прокуратура Киева 28 апреля возбудила уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой отдельных народных депутатов Украины.

Сегодня прокуратура Киева возбудила уголовное дело в отношении народных депутатов Украины из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Ю.ГРЫМЧАКА и А.ПАРУБИЯ по факту незаконного влияния на председателя Верховной Рады Украины и народных депутатов во время ратификации соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота России в Крыму.

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО в соответствии со ст. 80 Конституции Украины, ст. 27 Закона Украины «О статусе народного депутата» и ст. 218 Регламента Верховной Рады Украины поддержал представление следователя прокуратуры Киева о даче согласия парламентом на привлечение к Уголовной ответственности Ю.ГРЫМЧАКА и А.ПАРУБИЯ и передал соответствующие документы в Верховную Раду.