Литвин получил представление на привлечение к ответственности нардепов

Сегодня в Верховную Раду Украины из Генеральной прокуратуры поступило представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности некоторых народных депутатов от оппозиции за совершенные ими действия 27 апреля во время ратификации соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота России в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН в эфире радио «Мелодия».

При этом он не назвал фамилий народных депутатов, на которых поступило представление. (Сегодня генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО поддержал представление следователя прокуратуры Киева о даче парламентом согласия на привлечение к Уголовной ответственности депутатов от НУ-НС Юрия ГРЫМЧАКА и Андрея ПАРУБИЯ - УНИАН).

В.ЛИТВИН отметил, что 27 апреля во время блокирования работы парламента представители оппозиции нанесли ВР материальный ущерб на сумму почти миллион гривень.

Он сообщил, что предложил руководителям фракций «Наша Украина – Народная самооборона» и БЮТ определиться, «будут ли они платить пропорционально, или будем искать тех, кто должен возместить причиненный ущерб». По словам спикера, если руководители фракций этого не сделают, и депутаты добровольно не возместят ущерб, то он подпишет распоряжение, согласно которому определенные суммы будут вычтены из заработной платы руководителей фракций.

Отвечая на вопрос о целесообразности создания депутатской полиции, В.ЛИТВИН сказал: «Это ничего не даст».

«Должна быть совесть у тех людей, которые обременены высокими государственными полномочиями», - добавил он.

По мнению спикера, необходимо изменить избирательную систему, по которой избирают народных депутатов. По словам В.ЛИТВИНА, если депутаты будут не избираться по пропорциональной системе, то в Верховной Раде «не будет бойцов, а будут в основном люди с колясками». Он добавил, что в настоящее время «с этим есть определенная проблема».

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в ВР во время рассмотрения вопроса о ратификации соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины в сессионном зале парламента произошли столкновения между народными депутатами, а также были применены дымовые шашки, в президиум, где находился спикер Владимир ЛИТВИН, бросали яйца.

Прокуратура Киева 28 апреля возбудила уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой отдельных народных депутатов Украины (по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Сегодня в пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что в ходе расследования этого дела следователем прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении народных депутатов Украины Юрия ГРЫМЧАКА и А.ПАРУБИЯ по факту незаконного влияния на председателя Верховной Рады Украины и народных депутатов с целью помешать выполнению ими служебных обязанностей, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 344 Уголовного кодекса Украины). Уголовным кодексом Украины за данное преступление предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы, заметили в пресс-службе ведомства.