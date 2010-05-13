Возбуждение уголовного дела против Тимошенко будет обжаловано в суде

Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении экс-премьер-министра, лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО обязательно будет обжаловано в суде.

Об этом УНИАН сообщил народный депутат Украины от БЮТ, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Виктор ШВЕЦ.

"Адвокаты ТИМОШЕНКО обязательно, используя все законные возможности, в установленном законом порядке будут оспаривать постановление о возбуждении в отношении нее уголовного дела, поскольку считают его незаконным и свидетельствующим о начале политических репрессий со стороны новой власти по отношению к оппозиции, инструментом которых выступает, к сожалению, Генеральная прокуратура Украины", - сказал В.ШВЕЦ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 мая, лидера БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО вызывали в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры для вручения ей копий постановлений о возбуждении в отношении нее уголовного дела об организации покушения на дачу взяток судьям Верховного суда Украины.

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, “данное уголовное дело возбуждено в мае 2004 года и было закрыто досрочно в январе 2005 года без выполнения в полном объеме всех необходимых следственных действий, как это предусмотрено ст. 22 УПК Украины”. В связи с этим на данный момент досудебное следствие по делу возобновлено, подчеркнули в ГПУ.