Тимошенко: журналисты доказали, что готовы отстаивать демократию

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО считает, что борьба журналистов против введения цензуры на телевидении свидетельствует об их готовности отстаивать демократический путь развития Украины. Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на митинге возле Верховной Рады.

"То, что два телеканала – "1+1" и СТБ - выступили с демаршем против владельцев, говорит о том, что Украина начинает просыпаться. Я верю, что сегодня мы начинаем освободительную борьбу, потому что она сейчас именно такой и является", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, журналисты заявили о своей позиции, в том числе и благодаря проведению массовых акций протеста на улицах украинских городов.

"Я убеждена, что после того, как услышат и почувствуют силу людей на площадях, на улицах, наши журналисты будут набираться еще и еще мужества восставать против олигархов, которые владеют СМИ. Да, олигарх может владеть каналом, но он не может владеть словом журналиста", - убеждена она.

Как известно, недавно журналисты программы ТСН телеканала "1+1" и программы "Окна" телеканала СТБ выступили с заявлениями о введении системной цензуры на телеканалах.