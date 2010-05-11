В Генпрокуратуре говорят, что ничего не знают о вызове Тимошенко

В пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины заявили, что не владеют информацией о вызове экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в Главное следственное управление ведомства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПУ, комментируя соответствующее заявление пресс-секретаря экс-премьера Марины СОРОКИ.

В то же время, комментируя УНИАН это заявление, заместитель генерального прокурора Украины, начальник Главного следственного управления Генпрокуратуры Виталий ЩЁТКИН сказал: "Возможно, и вызывают. Но я не владею такой информацией. Если следователь вызывает, то в повестке должно быть указано, в связи с чем".

Как сообщал УНИАН, сегодня М.СОРОКА сообщила, что на завтра, 12 мая, Ю.ТИМОШЕНКО вызывают в Главное следственное управление ГПУ для вручения постановления о возбуждении уголовного дела.

"Против Юлии ТИМОШЕНКО начались прямые политические репрессии. 12 мая в 10.00 ее вызывают в Главное следственное управление Генпрокуратуры для вручения постановления о возбуждении уголовного дела, цель которого - стремление ее дискредитировать и ограничить передвижение по Украине и миру. На такие действия - политические репрессии - власть идет сознательно, чтобы ослабить деятельность объединенной оппозиции", - сказала М.СОРОКА.

По словам пресс-секретаря, в Генеральной прокуратуре не сообщили, о каком именно уголовном деле идет речь.