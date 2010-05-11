Сивкович говорит, что лидеры оппозиции уже осенью будут думать, как сбежать

Вице-премьер-министр Украины Владимир СИВКОВИЧ заявляет, что правоохранительные органы до осени закончат расследование дел по фактам разворовывания бюджетных средств предыдущими правительственными чиновниками.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра, об этом В.СИВКОВИЧ заявил, комментируя сегодняшнюю акцию оппозиции возле Верховной Рады Украины.

"Нам осталось не очень долго, чтобы закончить все эти расследования. Я думаю, что до осени мы это закончим. И большинство тех руководителей оппозиции, которые сегодня стоят у стен Верховной Рады, будут думать не о мандате – они не успеют получить депутатский мандат, а будут думать, как скрыться или сбежать", - сказал В.СИВКОВИЧ.

Вице-премьер убежден, что сегодняшняя оппозиция не имеет права называть себя оппозиционной силой. "Прежнее правительство не может быть оппозицией потому, что они сейчас делают дымовую завесу от правоохранительных органов", - объяснил он.

В частности, В.СИВКОВИЧ уточнил, что речь идет о злоупотреблении в бюджетной сфере на сумму свыше 100 млрд. грн. "42 млрд. грн. – это суммы, по которым сегодня фактически открыты уголовные дела. 15 млрд. грн. – это доказанная легализация грязных средств как раз из бюджетных программ. Это как раз тот "откат" в 15 млрд. грн. от всех бюджетных программ", - сообщил вице-премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил о необходимости привлечение экс-руководителя правительства Юлии ТИМОШЕНКО и других должностных лиц к уголовной ответственности за разворовывание бюджета.

"Действия предыдущего правительства нанесли государству ущерб в 00 млрд. грн., а потому материалы о выполнении бюджета 2009 года должны рассматриваться не только народными депутатами, а, в первую очередь, правоохранительными органами, и бывшая премьер-министр, а также должностные лица должны понести уголовную ответственность за это", - сказал Н.АЗАРОВ.

5 мая Кабинет министров принял решение о привлечении компании “Trout Cacheris, PLLC” (Вашингтон) к проведению аудита эффективности использования бюджетных средств в 2008-2009 годах и первом квартале 2010 года.

Компания "Trout Cacheris, PLLC" основана в 1996 году и специализируется на сложных судебных процессах как в гражданском, так и в уголовном праве.