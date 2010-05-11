Сегодня нардепы решат, кто сядет по правую руку Литвина

Верховная Рада Украины планирует рассмотреть сегодня вопрос об избрании первого заместителя председателя парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий вопрос внесен сегодня в повестку дня заседания ВР.

Рассмотрение этого вопроса запланировано сразу после объявления заявлений, сообщений и предложений от депутатских фракций.

Как сообщал УНИАН, наиболее вероятной кандидатурой на должность первого заместителя председателя ВР называют члена фракции КПУ Адама МАРТЫНЮКА.

Голосование по избранию первого заместителя председателя ВР проходит с помощью электронной системы «Рада».

Для принятия позитивного решения необходимо 226 голосов народных депутатов.