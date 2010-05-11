Сегодня нардепы решат, кто сядет по правую руку Литвина
09:40, 11 мая 2010Политика
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Вопрос рассмотрят незамедлительно
Верховная Рада Украины планирует рассмотреть сегодня вопрос об избрании первого заместителя председателя парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий вопрос внесен сегодня в повестку дня заседания ВР.
Рассмотрение этого вопроса запланировано сразу после объявления заявлений, сообщений и предложений от депутатских фракций.
Как сообщал УНИАН, наиболее вероятной кандидатурой на должность первого заместителя председателя ВР называют члена фракции КПУ Адама МАРТЫНЮКА.
Голосование по избранию первого заместителя председателя ВР проходит с помощью электронной системы «Рада».
Для принятия позитивного решения необходимо 226 голосов народных депутатов.
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